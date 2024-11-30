Истцы обвиняют Valve в монополизации рынка ПК-игр и взимании несправедливой комиссии с разработчиков в размере 30%.

Судебное разбирательство против Valve, инициированное в 2021 году студией Wolfire Games, получило статус коллективного и теперь открыто для присоединения других разработчиков игр. Основное обвинение заключается в монополистической политике компании, связанной с высокой комиссией Steam в 30%. Истцы утверждают, что Valve использует доминирующее положение, чтобы ограничивать конкуренцию и навязывать издателям и игрокам невыгодные условия.

Поначалу иск был частично отклонен, но в 2022 году суд согласился рассмотреть дело после корректировки обвинений. Примерно тогда же к Wolfire присоединилась Dark Catt Studios. В сентябре 2024 года изменения в пользовательском соглашении Steam сняли ограничения на коллективные иски, что сделало процесс доступным для всех, кто выплачивал комиссию Valve с января 2017 года.

Если суд примет сторону истцов, это может привести к значительным изменениям в условиях сотрудничества на платформе и возможным компенсациям разработчикам. Однако исход дела и его влияние на индустрию пока остаются неопределенными

Сама Valve настаивает, что её комиссия соответствует "индустриальному стандарту", но если суд вынесет решение против неё, это может стать важным прецедентом для цифровой дистрибуции игр.