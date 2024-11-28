Тяжело больной фанат Borderlands сыграл в четвертую часть до релиза

История 37-летнего Калеба МакАльпайна, страдающего от рака на последней стадии, растрогала игровое сообщество. Обратившись к Reddit, он попросил связаться с разработчиками из Gearbox, чтобы осуществить свою мечту — поиграть в Borderlands 4 до её официального выхода. На просьбу откликнулся сам глава студии Рэнди Питчфорд, пообещав помочь.

Спустя несколько недель Калебу предоставили уникальную возможность посетить штаб-квартиру Gearbox и опробовать игру. "Это было невероятно! Огромное спасибо всем, кто помог сделать мою мечту реальностью," — поделился Калеб после своего визита.

Для Gearbox это не первый случай: в 2019 году они подарили похожий опыт другому фанату, страдающему от неизлечимого заболевания, дав возможность сыграть в Borderlands 3 до релиза. Более того, имя игрока увековечили в игре.

Почему такие случаи важны? Игры давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, и их влияние выходит далеко за рамки развлечений. Когда крупные компании, такие как Gearbox, идут навстречу своим фанатам в сложные моменты, они создают не только позитивный имидж, но и задают пример для всей индустрии.

История Калеба — напоминание, что даже в сложнейших ситуациях всегда есть место для доброты и взаимопомощи.