В Steam также запустили голосование за номинацию на премию Steam Awards 2024

В Steam стартовала ежегодная Осенняя распродажа, которая продлится до 4 декабря. Игроков ждут большие скидки на популярные игры, а также возможность получить бесплатные стикеры. Чтобы их заработать, достаточно целиком просмотреть свой личный список рекомендованных проектов в магазине.

Одновременно с распродажей стартовал этап номинаций для «Премии Steam». Каждый пользователь может предложить свои варианты игр в различных категориях, включая «Игра года», «Лучший с друзьями» и другие. Номинации продлятся до 21:00 по московскому времени 4 декабря.

Финальное голосование за номинантов начнётся во время Зимней распродажи, которая стартует в декабре, а победители будут объявлены 31 декабря в 21:00 по Москве.

Сезонные распродажи в Steam традиционно становятся событием, которого ждут миллионы геймеров по всему миру. Это отличная возможность пополнить библиотеку игр со значительными скидками, а также поддержать разработчиков, голосуя за их проекты в премии. Загляните на страницу распродажи, чтобы найти выгодные предложения и поддержать своих фаворитов в премии.