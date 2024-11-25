Будущее "Аркейна" и League of Legends: интервью с Кристианом Линке

Создатели «Аркейна» поделились планами на расширение анимационной вселенной League of Legends. В интервью шоураннер сериала Кристиан Линке рассказал о будущем проекта и ближайших планах Riot Games.

По его словам, новый анимационный сериал уже разрабатывается на протяжении года. Однако четкая временная шкала для всей вселенной League of Legends пока не установлена. Над лором активно работают эксперты, которые следят за сохранением единства и согласованности историй.

Поклонники могут ожидать адаптации историй из таких регионов Рунтерры, как Ноксус, Иония и Демасия. Эти области, богатые мифами и сюжетами, обещают захватывающие приключения, новые персонажи и углубление лора игры.

Финал первого сезона «Аркейна» был построен таким образом, чтобы его события оказали влияние на всю Рунтерру. Создатели намекают, что технология Хекстек продолжит играть важную роль, несмотря на исчезновение ядра. Дом Медард также останется значимой частью сюжета.

Кристиан Линке подтвердил, что многие из полюбившихся героев могут появиться в будущих проектах. Например, Виктор, которого называют особенным персонажем в этой вселенной. Кроме того, участь Хеймердингера, показанная в «Аркейне», не станет концом для этого персонажа.

Шоураннер также призвал поклонников проявить терпение. По его словам, команда стремится к качественному развитию вселенной, но понимает, что угодить всем фанатам невозможно. Тем не менее, создатели обещают, что будущие проекты будут уважать каноны игры, сохраняя атмосферу и глубину мира.

«Аркейн» уже стал одной из самых успешных адаптаций видеоигр, и планы Riot Games по дальнейшему развитию анимационной вселенной дают основания ожидать новых впечатляющих проектов, которые откроют перед зрителями богатый и детализированный мир League of Legends.