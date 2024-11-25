Sony планирует вернуть PSP в современном обличии

Sony, по данным Bloomberg, работает над созданием портативной консоли нового поколения. Устройство, вдохновленное концепцией PSP, обещает стать значимым шагом в стремлении компании укрепить свои позиции на рынке мобильных игровых платформ. В отличие от облачных решений вроде PS Remote Play, новая консоль предполагает возможность запуска игр локально благодаря мощному встроенному железу.

Однако разработка пока находится на ранней стадии. Официальной информации о сроках релиза или технических характеристиках нет. Источники сообщают, что проект может быть заморожен или даже полностью закрыт на этапе тестирования. Тем не менее, идея запуска такого устройства выглядит логичной: рынок портативных игровых систем показывает уверенный рост, особенно благодаря успехам Nintendo Switch, Steam Deck и росту интереса к возможной портативной консоли от Xbox.

Sony уже имеет опыт в этой области. В свое время PSP стала культовой консолью для геймеров, предложив уникальный геймплей и мощное аппаратное обеспечение. Но после менее успешной PS Vita компания отошла от разработки портативных устройств. Теперь, судя по всему, Sony хочет пересмотреть подход, учитывая современные запросы пользователей.

Если проект будет реализован, новая консоль PlayStation станет конкурентом не только для Nintendo Switch и Steam Deck, но и для грядущих решений от Microsoft. Остается вопрос, как Sony планирует адаптировать свою экосистему PS5 для мобильного устройства, ведь основной акцент компании сейчас — это крупные эксклюзивные проекты с высоким графическим потенциалом.

Новости о планах Sony породили волну обсуждений среди геймеров. Ожидается, что в случае успешного старта компания предложит нечто инновационное, чтобы вернуть лидирующие позиции на рынке портативных консолей.