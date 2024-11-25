Игры Ubisoft ломают Windows 11: Microsoft занялась исправлением ошибок

Microsoft временно приостановила обновления Windows 11 версии 24H2 после многочисленных жалоб пользователей на вылеты и проблемы с чёрным экраном при запуске игр Ubisoft. По словам компании, сбои затрагивают такие крупные проекты, как Assassin's Creed Valhalla, Origins, Odyssey, Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora.

На официальном сайте Microsoft подтверждено, что игры Ubisoft могут «перестать отвечать» на устройствах с новой версией Windows 11. В результате распространение обновления было ограничено, пока специалисты обеих компаний работают над исправлением проблемы.

Этот случай подчеркивает сложность интеграции крупных обновлений ОС с требовательными играми. Ubisoft и Microsoft регулярно сталкиваются с подобными трудностями, но совместные действия позволяют оперативно устранять ошибки.

Напомним, что Windows 11 активно используется геймерами благодаря улучшениям в производительности и поддержке современных технологий вроде DirectStorage и AutoHDR. Однако этот инцидент стал напоминанием о необходимости тщательного тестирования совместимости перед релизом обновлений.