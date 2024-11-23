Инсайдеры обещают «безумный» сюжет в Человеке-пауке 4

«Человек-паук 4» обещает стать крупнейшим фильмом о знаменитом супергерое, согласно инсайдеру Дэниэлу Рихтману. Как сообщается, в проекте зрители увидят не только несколько культовых злодеев, но и элементы мультивселенной, что сделает его особенно захватывающим для фанатов.

Ранее Marvel уже экспериментировала с мультивселенными, особенно в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», который объединил трёх Пауков разных поколений. Новый проект намерен пойти ещё дальше.

Точные детали сюжета пока остаются в тайне, но инсайдеры намекают на участие сразу нескольких противников из галереи врагов Питера Паркера. Поклонники предполагают, что в фильме могут появиться такие персонажи, как Крэйвен-охотник или Зелёный гоблин, а также неожиданные гости из других вселенных.

Marvel планирует сделать четвёртую часть не только зрелищной, но и значимой в рамках своей киновселенной. Дата релиза пока неизвестна, но ажиотаж вокруг фильма лишь растет.