Ремейки Max Payne 1 и 2 могут выйти до конца 2026 года

Студия Remedy Entertainment, известная благодаря таким хитам, как Alan Wake и Control, раскрыла свои амбициозные финансовые цели. Компания рассчитывает удвоить свою прибыль к 2027 году по сравнению с текущими показателями. Для достижения этого Remedy активно работает над несколькими новыми проектами, часть из которых уже вызывает серьёзный интерес у игроков.

На данный момент подтверждено, что FBC: Firebreak, спин-офф популярной игры Control, запланирован к выходу в 2025 году. Это первый проект в рамках новой стратегии студии, направленной на расширение своих франшиз.

Ещё один ожидаемый релиз — ремейк Max Payne 1 и 2, который, по заявлению Remedy, находится на стадии активной разработки с середины этого года. Если судить по их внутренним оценкам, финальная стадия разработки обычно занимает от 1.5 до 2.2 лет, что позволяет предположить, что переосмысление культовых игр серии может выйти до конца 2026 года.

Кроме Firebreak и Max Payne, Remedy работает над Alan Wake 2 и другими проектами, включая многопользовательские инициативы. Эти планы подтверждают, что студия делает ставку не только на одиночные истории, но и на расширение своего присутствия в жанре сервисных игр.