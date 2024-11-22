Twitch в центре судебного спора с соцсетью Илона Маска

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, подала судебный иск против Twitch, включив стриминговую платформу в список ответчиков. В иске также фигурируют компании, входящие в альянс Global Alliance for Responsible Media (GARM). Маск утверждает, что члены альянса вступили в сговор, чтобы бойкотировать размещение рекламы на платформе X, что привело к значительным убыткам.

Ситуация вокруг Twitch также далека от стабильной. Ранее стриминговый сервис, принадлежащий Amazon, столкнулся с рядом обвинений, включая антисемитизм, исламофобию и избирательный подход к модерации контента. Эти скандалы привели к массовому уходу рекламодателей. По данным инсайдеров, доходы некоторых стримеров от рекламы упали на 95%, что вызвало волну недовольства среди создателей контента.

В ответ на критику генеральный директор Twitch, Дэн Клэнси, заявил, что платформа строго выступает против любой формы ненависти и преследований. Однако эта позиция пока не помогла вернуть доверие рекламодателей и пользователей.

По мнению экспертов, действия Маска направлены на защиту интересов X, которая пытается минимизировать потери, вызванные бойкотом. Однако суд с Twitch может также сыграть роль в привлечении внимания к более широкой проблеме регулирования рекламы в цифровой среде.

Текущий кризис на Twitch начался с падения доверия крупных брендов, что привело к значительным потерям для платформы и её пользователей. Для X же этот иск может стать важным шагом в борьбе за рынок цифровой рекламы. Масштабный скандал может повлиять не только на Twitch, но и на будущее взаимодействие крупных платформ с рекламными альянсами, такими как GARM.

Будет ли Twitch ответчиком в продолжительном судебном разбирательстве или стороны решат дело мирным путём — покажет время.