AMD активно готовит почву для будущего своих графических решений. По данным инсайдеров, текущая серия видеокарт RX 8000 станет последней, базирующейся на архитектуре RDNA, которая уже будет представлена в своей четвертой версии. Эти видеокарты позиционируются как промежуточные решения, без значительных инноваций, ориентированные на заполнение рынка до прихода следующего поколения.
В 2026 году нас ожидает дебют серии Radeon RX 9000, построенной на абсолютно новой архитектуре под названием UDNA. Эта технология объединяет лучшие черты CDNA (ориентированной на ИИ и вычисления) и RDNA (используемой в игровых GPU). Такая унификация позволит AMD создать универсальное решение, которое будет эффективно работать как в задачах искусственного интеллекта, так и в игровых процессах.
По информации инсайдеров, UDNA станет основой для всех будущих графических процессоров компании, что может кардинально изменить рынок GPU. AMD планирует использовать эту архитектуру не только в игровых видеокартах, но и в профессиональных решениях. Такой подход позволяет ускорить развитие технологий и упрощает их адаптацию под различные задачи.
Однако ждать появления карт на базе UDNA придется до середины 2026 года. Это может стать вызовом для AMD, учитывая усиливающуюся конкуренцию со стороны NVIDIA и Intel, которые уже активно работают над своими новыми решениями. Тем не менее, ожидания вокруг UDNA высоки, и эта архитектура имеет все шансы стать значительным шагом вперед для AMD в гонке за лидерство на рынке GPU.
В ближайшие годы серия RX 8000 останется актуальной для игроков и энтузиастов, но с каждым месяцем внимание рынка все больше будет переключаться на возможности новой UDNA. Если AMD удастся выполнить свои амбициозные планы, нас ждет настоящая революция в области графических технологий.