AMD Radeon RX 9000: что принесет новая архитектура UDNA

AMD активно готовит почву для будущего своих графических решений. По данным инсайдеров, текущая серия видеокарт RX 8000 станет последней, базирующейся на архитектуре RDNA, которая уже будет представлена в своей четвертой версии. Эти видеокарты позиционируются как промежуточные решения, без значительных инноваций, ориентированные на заполнение рынка до прихода следующего поколения.

В 2026 году нас ожидает дебют серии Radeon RX 9000, построенной на абсолютно новой архитектуре под названием UDNA. Эта технология объединяет лучшие черты CDNA (ориентированной на ИИ и вычисления) и RDNA (используемой в игровых GPU). Такая унификация позволит AMD создать универсальное решение, которое будет эффективно работать как в задачах искусственного интеллекта, так и в игровых процессах.

По информации инсайдеров, UDNA станет основой для всех будущих графических процессоров компании, что может кардинально изменить рынок GPU. AMD планирует использовать эту архитектуру не только в игровых видеокартах, но и в профессиональных решениях. Такой подход позволяет ускорить развитие технологий и упрощает их адаптацию под различные задачи.

Однако ждать появления карт на базе UDNA придется до середины 2026 года. Это может стать вызовом для AMD, учитывая усиливающуюся конкуренцию со стороны NVIDIA и Intel, которые уже активно работают над своими новыми решениями. Тем не менее, ожидания вокруг UDNA высоки, и эта архитектура имеет все шансы стать значительным шагом вперед для AMD в гонке за лидерство на рынке GPU.

В ближайшие годы серия RX 8000 останется актуальной для игроков и энтузиастов, но с каждым месяцем внимание рынка все больше будет переключаться на возможности новой UDNA. Если AMD удастся выполнить свои амбициозные планы, нас ждет настоящая революция в области графических технологий.