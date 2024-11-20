Battlefield возвращается к истокам: инсайдеры раскрыли новые детали

Electronic Arts активно работает над следующей частью популярной серии Battlefield, делая на неё особую ставку. По данным инсайдера Тома Хендерсона, игра получила рекордный бюджет и уже проходит внутренние тестирования. EA нацелена на создание самого масштабного и проработанного шутера в истории франшизы, чтобы оправдать ожидания игроков.

Проектом одновременно занимаются четыре студии: DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. Такой подход позволяет охватить разные аспекты разработки и учесть отзывы, полученные во время многочисленных тестов. Отмечается, что разработчики активно взаимодействуют с фанатским сообществом, прислушиваясь к предложениям и критикуя ошибки, допущенные в Battlefield 2042.

Игра обещает возвращение к классическим элементам серии, включая традиционные классы персонажей и карты с максимальным количеством игроков до 64. Разработчики акцентируют внимание на геймплейных основах, что должно понравиться давним поклонникам Battlefield.

Релиз новой части предварительно запланирован на следующий год, однако точная дата пока не утверждена. Первый открытый бета-тест ожидается в 2025 году, что намекает на масштабный и длительный процесс доработки.

Electronic Arts подчёркивает, что основной принцип разработки этой части — «игрок превыше всего». Это подтверждается рекордным числом тестов и объёмом собираемой информации. Судя по всему, компания намерена вернуть доверие аудитории и занять лидирующую позицию в жанре шутеров.

Если EA удастся реализовать свои амбиции, следующая Battlefield может стать новой вехой для франшизы, объединяя опыт, уроки прошлого и современные запросы аудитории.