Sea of Thieves адаптирована под PS5 Pro

Популярная приключенческая игра Sea of Thieves, разработанная Xbox Game Studios, теперь доступна в улучшенной версии для консоли PlayStation 5 Pro. С выходом нового сезона разработчики добавили поддержку ключевых технических возможностей консоли, включая режим 4K с 60 кадрами в секунду и 120Hz для плавного игрового процесса.

Кроме того, пользователи версии для ПК получили долгожданную поддержку геймпада DualSense от PlayStation. Это обновление позволяет владельцам PS5 чувствовать себя как дома, даже играя на другой платформе, благодаря уникальным функциям контроллера, таким как адаптивные триггеры и тактильная отдача.

Xbox Game Studios продолжает развивать поддержку PlayStation, и следующим громким проектом станет игра об Индиане Джонсе, релиз которой запланирован на весну 2025 года. Новинка обещает использовать все возможности PS5 Pro, чтобы сделать путешествие искателя приключений ещё более захватывающим.

Sea of Thieves продолжает радовать фанатов как новыми обновлениями, так и расширением своей аудитории, подтверждая статус одной из самых популярных многопользовательских игр последних лет.