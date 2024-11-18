Третий фильм о Шерлоке с Робертом Дауни-младшим ближе, чем кажется

Джуд Лоу подтвердил завершение работы над сценарием третьей части культовой серии «Шерлок Холмс». В свежем интервью актёр отметил, что несмотря на долгую паузу с момента выхода последнего фильма, у всей команды сохранилось огромное желание вернуться к работе и подарить зрителям достойное продолжение.

Первый фильм «Шерлок Холмс», вышедший в 2009 году, быстро завоевал популярность благодаря уникальному подходу Гая Ричи к классическому персонажу. Главные роли сыграли Роберт Дауни-младший (Шерлок Холмс) и Джуд Лоу (доктор Ватсон), которые своей харизмой и остроумными диалогами сделали картину хитом. Сиквел, «Шерлок Холмс: Игра теней», выпущенный в 2011 году, лишь укрепил успех франшизы, собрав более $545 миллионов в мировом прокате.

С тех пор фанаты с нетерпением ждали продолжения. Однако из-за плотных графиков звёзд и других проектов студии работа над третьей частью постоянно откладывалась. Теперь, с завершением сценария, вероятность выхода фильма значительно возросла. По словам Лоу, создатели стремятся сохранить дух первых частей, но при этом добавить новые сюжетные повороты, которые поднимут франшизу на новый уровень.

Хотя официальных заявлений о начале съёмок пока не было, новости о завершении сценария подтверждают, что проект движется вперёд. Поклонники могут рассчитывать, что третья часть вернёт на экраны не только блистательный дуэт Холмса и Ватсона, но и их фирменные головоломки, динамичные сцены и юмор.