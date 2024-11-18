Создание квантового процессора на механической основе все ближе

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) совершили значительный прорыв, разработав первый в мире функционирующий механический кубит. Эта инновация обещает заменить виртуальные кубиты, которые нередко подвержены ошибкам и обладают ограниченным сроком стабильного функционирования.

Основой механического кубита стала тонкая мембрана, способная хранить информацию в нескольких состояниях: устойчивом, вибрационном или их суперпозиции. В качестве резонатора используется пьезоэлектрический диск на основе сапфира, что обеспечивает высокую стабильность системы. Верхний слой кубита выполнен из сверхпроводящего материала, что дополнительно увеличивает его эффективность.

Главное преимущество механического кубита — увеличенное время когерентности, что открывает путь к созданию более надёжных квантовых вычислительных систем. Разработчики отмечают, что их устройство может стать основой для построения будущих квантовых процессоров, обеспечивая более стабильную работу по сравнению с существующими технологиями.

На данный момент команда учёных проводит тестирование различных материалов, стремясь найти оптимальное сочетание для дальнейшего улучшения механических кубитов. Этот проект может стать важным шагом в развитии квантовых технологий, приближая нас к созданию новых квантовых компьютеров, способных решать задачи, недоступные для современных систем.

Инновация ETH Zürich демонстрирует огромный потенциал и может изменить представления о том, как обрабатываются и хранятся данные в будущем.