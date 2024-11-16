Half-Life 2 получила поддержку Steam Workshop и 4K

Классика игровой индустрии, Half-Life 2, празднует 20-летие с крупным обновлением, которое привнесло множество улучшений и новых возможностей. Valve не просто освежила игру, но и сделала её еще более доступной для современных геймеров.





В рамках юбилейного патча в игре появилась долгожданная поддержка Steam Workshop, что открывает новый путь для фанатских модификаций. Также объединены основные дополнения — Episode One, Episode Two и Lost Coast — в единую коллекцию.

Разработчики обновили управление для современных геймпадов, адаптировали интерфейс под Steam Deck и добавили поддержку 4K-разрешений. Кроме того, улучшены графические элементы, включая модели персонажей, освещение и эффекты. Были исправлены баги, улучшен баланс Deathmatch и даже добавлены комментарии разработчиков, которые позволят взглянуть на создание игры изнутри.

Юбилейное обновление вновь подчеркивает статус Half-Life 2 как одного из величайших шутеров всех времен. С момента выхода в 2004 году игра завоевала множество наград, включая престижное звание "Игра года". Инновационная механика гравитационной пушки, революционная физика и захватывающий сюжет сделали её настоящей вехой в истории видеоигр.

В честь юбилея Half-Life 2 доступна для бесплатной игры в Steam на этих выходных. Это прекрасная возможность для новых игроков познакомиться с легендарной серией, а для ветеранов — насладиться её обновленной версией.