Valve реагирует на проблемы с античитом

Valve подтвердила, что осведомлена о проблемах, связанных с отказом некоторых разработчиков поддерживать Steam Deck из-за античитерской защиты на уровне ядра. Компания понимает необходимость таких мер для защиты честной игры, однако подчёркивает, что будет тщательно изучать свои возможности, чтобы найти оптимальное решение для игроков.

Проблема возникла из-за того, что популярные решения для защиты от читеров, такие как Easy Anti-Cheat и BattlEye, имеют ограниченную совместимость с системой Steam Deck. Защита на уровне ядра, которая используется для борьбы с читерами, требует глубокого доступа к системе, что не всегда поддерживается на Steam Deck, где работает модифицированная версия Linux. Это уже привело к тому, что такие крупные игры, как Apex Legends и сетевой режим Grand Theft Auto V, перестали поддерживать портативную консоль от Valve, оставив пользователям доступ только к одиночным кампаниям, где это возможно.

Valve отмечает, что при выборе методов борьбы с читерами нужно учитывать долгосрочные последствия для игроков. Решения, которые подходят для настольных систем, не всегда хорошо адаптируются к портативной платформе. Компания заинтересована в том, чтобы игроки могли продолжать наслаждаться мультиплеерными играми на их устройстве, и планирует искать способы улучшить поддержку этих игр в будущем.

Steam Deck остаётся важной частью стратегии Valve, ориентированной на расширение игровой экосистемы и доступности игр. Несмотря на трудности с поддержкой некоторых сетевых проектов, портативная консоль пользуется популярностью среди геймеров, которые ценят её мощность и возможность брать с собой свои любимые игры.