Microsoft тестирует новые функции отслеживания заряда и энергопотребления в Windows 11

Microsoft начала тестирование новой функции в Windows 11, которая позволяет отслеживать энергопотребление компьютера с помощью графической диаграммы. В текущей версии эта функция показывает уровень заряда аккумулятора ноутбука за последние 24 часа. Но, по словам разработчиков, в ближайшем будущем пользователи смогут отслеживать полное энергопотребление системы, что особенно полезно для владельцев ноутбуков.

Новый инструмент отслеживания станет доступен в разделе «Параметры» → «Питание и батарея» и будет основываться на остаточной ёмкости батареи. Точные алгоритмы работы пока остаются неизвестными, но, вероятно, система будет собирать данные о расходе энергии различными процессами и приложениями.

Эта новость особенно обрадует пользователей Windows 11, которые давно ждали встроенных средств мониторинга энергопотребления. Если Microsoft решится внедрить полный мониторинг системы, наподобие того, что предлагает MSI Afterburner, это значительно улучшит контроль за состоянием системы и её производительностью, позволяя пользователям оптимизировать работу устройства для увеличения автономности.



