Новая стратегия Sony заключается в выпуске одной крупной игры в год, начиная с 2025 года

С 2025 года Sony планирует каждый год выпускать по одной крупной одиночной игре для PlayStation. Первые анонсированные проекты на этот период — Death Stranding 2 и Ghost of Yōtei, которые запланированы на 2025 год. А в 2026 году на очереди уже ожидается многими Marvel’s Wolverine от Insomniac Games. Такой шаг обещает усилить присутствие PlayStation среди крупных игровых платформ, что особенно радует поклонников, ведь Sony остаётся лидером по количеству и качеству эксклюзивов, доступных на её консолях.

Для Sony этот курс на регулярные релизы крупных одиночных игр — значительное событие, так как в 2024 году компания не представила новых AAA-игр. Из самых крупных новинок игрокам достались партнёрские проекты вроде Final Fantasy VII Rebirth и Silent Hill 2, что лишь подогрело ожидание собственных релизов.

Sony продолжает активно сотрудничать с ведущими студиями, включая Naughty Dog, Santa Monica, Guerrilla Games и Insomniac. При этом среди грядущих проектов возможны и мультиплеерные игры, и кросс-поколенческие релизы, что позволяет платформе оставаться привлекательной для самой широкой аудитории.