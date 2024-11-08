Новый герой Kez в Dota 2: необычный самурайский стиль и два режима боя

В Dota 2 появился новый герой – Kez, птица-самурай и глава ордена Казураев, добавленный в рамках события Crownfall Act IV. Kez уникален благодаря способности «Switch Discipline», которая позволяет ему переключаться между двумя боевыми стилями: катаной Казураев и сай Шодо. Это дает герою гибкость и позволяет адаптировать свои атаки под различные ситуации на поле боя.

Каждый стиль Kez имеет свои особые характеристики и способности. По мнению игроков, такие возможности делают его отличным выбором для позиций керри или мидера, так как его боевые навыки позволяют наносить высокий урон и быстро маневрировать на поле боя

Кез может стать значимым героем в игре благодаря его роли в продолжающемся сюжете Crownfall, где он сражается против королевы Империи, представляя силы так называемых «бескрылых».



