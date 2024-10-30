Мстители против Таноса снова? Джош Бролин не исключает возвращения

Джош Бролин, сыгравший Таноса в киновселенной Marvel, намекнул на возможное возвращение к этой роли в предстоящем фильме «Мстители: Секретные войны». В недавнем интервью актёр заявил, что если его персонаж снова появится на экране, он будет готов вернуться к роли, подчёркивая, что Танос должен быть достойным персонажем для столь важного фильма. Бролин также отметил, что он готов выполнить любые задачи, которые ему предложат режиссёры братья Руссо.

Предполагается, что глава Marvel Studios Кевин Файги пойдёт на любые шаги, чтобы сделать «Секретные войны» столь же захватывающими и напряжёнными, как «Финал», обещая зрителям ещё более яркие моменты, которые смогут поразить их сердца.

Фильмы Marvel, кажется, достигли своей критической точки. С каждым новым релизом становится всё труднее удивить зрителя, и студия вынуждена возвращаться к уже известным персонажам и актёрам, чтобы поддерживать интерес к франшизе. Танос, сыгранный Джошем Бролином, стал культовым злодеем в киновселенной, и его возможное возвращение говорит о том, что новые идеи даются Marvel всё труднее. Несмотря на всё это, фанаты всё ещё ждут эпического возвращения и надеются, что «Секретные войны» смогут предложить что-то новое, даже если в них будут задействованы старые персонажи.