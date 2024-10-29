Фильм принес Marvel символическую прибыль после огромных затрат

Согласно отчетам Forbes, третья часть фильма «Человек-муравей» оказалась для Marvel одной из самых затратных, хотя почти не принесла ожидаемой прибыли. На создание триквела кинокомикса было выделено рекордные $388 миллионов, но, несмотря на масштабный бюджет, проект показал себя не так удачно в прокате, как ожидалось, и принес компании всего $88 тысяч прибыли.

Хотя «Человек-муравей и Оса: Квантомания» предлагал знакомство с новыми мирами и персонажами, критики и зрители остались разочарованы его вкладом в общую сюжетную линию киновселенной. Оказалось, что фильм не стал важным элементом киновселенной Marvel, и многие персонажи практически не повлияли на глобальные события франшизы. Также фильм ругали за предсказуемый сюжет, неинтересный экшн и глупые шутки.

Главный злодей триквела не смог закрепиться в роли противника Мстителей из-за скандала, связанного с актером Джонатаном Мейджорсом. Теперь Marvel объявила, что в следующих фильмах культовый злодей Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-Младшего станет новым противником для героев, что может вдохнуть новую жизнь во франшизу и возродить интерес к её будущим проектам.