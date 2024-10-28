Токаев предпочёл Aurus вместо Mercedes-Benz S-Class

Согласно последним сообщениям, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил сменить свой Mercedes-Benz S-Class на престижный российский автомобиль Aurus. Это событие вызвало большой интерес в СМИ, особенно в связи с тем, что ранее представители других стран, участвовавшие в саммите BRICS в Казани, также использовали автомобили Aurus, предоставленные российской стороной. Однако для Токаева в Казань доставили его личный автомобиль, предположительно подаренный Россией.

Модель Токаева имеет свои особенности. В отличие от автомобилей Aurus, которые использует российская ФСО, на его машине нет специализированных антенн или сигнальных огней на передней части. Также обращает на себя внимание новый дизайн колесных дисков, который недавно был представлен для Aurus Senat.

Aurus — это символ роскоши и элитности. Эти автомобили относятся к представительскому классу, а их стоимость и качество делают их сравнимыми с самыми дорогими дипломатическими машинами. Впрочем, в компании ведут разработку более доступной версии, которая сможет конкурировать по цене с известными марками, такими как Mercedes-Benz, что позволит привлечь ещё больше покупателей.