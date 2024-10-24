Идрис Эльба переедет в Африку для поддержки местных режиссёров и сохранения культурных традиций

Идрис Эльба заявил о своём намерении переехать в Африку, чтобы поддержать местных режиссёров и помочь им создавать фильмы, которые будут отражать африканские традиции, культуру и языки, а не опираться на западные или колониальные ценности. Актёр рассказал об этом во время Африканского киносаммита в Аккре в интервью Би-би-си.

Звезда таких известных проектов, как «Лютер» и «Прослушка», ранее уже объявлял о планах по строительству киностудии в Танзании. Теперь он подчеркнул, что для реализации своих амбициозных целей по развитию африканского кинематографа ему потребуется переезд на континент. Эльба заявил, что планирует обосноваться в таких местах, как Аккра, Фритаун и Занзибар, чтобы лично наблюдать за процессом и участвовать в создании уникальных африканских историй. По его словам, это будет долгосрочный проект, рассчитанный на десятилетие, и невозможно реализовать его на расстоянии.

Идрис Эльба, чьи корни уходят в Сьерра-Леоне и Гану, с энтузиазмом относится к перспективам африканского кинопроизводства. Он отметил, что в большинстве фильмов о континенте зрителю показывают лишь исторические травмы, колонизацию, рабство или войны. Однако, побывав в Африке, можно понять, что это далеко не вся правда. Эльба уверен, что важно рассказывать истории о местных традициях, языках и культурных различиях, которые остаются незамеченными в мировом кинематографе.

Несмотря на свои амбиции, Эльба понимает, что одному человеку будет сложно перезапустить киноиндустрию на таком огромном континенте. Однако его инициатива может стать важным шагом к тому, чтобы Африка стала более заметной на мировой культурной карте, а её истории – разнообразнее и доступнее для зрителей по всему миру.