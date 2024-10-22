Игра студии Rebel Wolves, основанной бывшими сотрудниками CD Projekt Red, будет издана Bandai Namco

Студия Rebel Wolves, основанная ветеранами игровой индустрии и бывшими сотрудниками CD Projekt Red, недавно подписала соглашение с Bandai Namco, которая станет издателем их дебютного проекта — фэнтезийной RPG под названием Dawnwalker. Точная дата релиза пока не раскрыта, но по последним новостям новые детали появятся уже в ближайшие месяцы.

Важная информация для поклонников — это не будет очередной souls-like игра, несмотря на участие Bandai Namco. Dawnwalker представляет собой мрачную фэнтезийную экшен-RPG с открытым миром и акцентом на глубокий нарратив. Действие игры развернётся в альтернативной средневековой Европе, а разработчики уже обещают впечатляющий AAA-бюджет.

Rebel Wolves возглавляет Конрад Томашкевич, который был директором легендарного «Ведьмака 3». Многие фанаты уже называют Dawnwalker потенциальным конкурентом следующего проекта по вселенной «Ведьмака», и будет интересно сравнить их подходы. Создание подобных студий, где опытные разработчики запускают собственные проекты, играет важную роль в развитии индустрии, привнося новые идеи и проекты высокого класса.