Assassin’s Creed Shadows выйдет без раннего доступа для предзаказавших

Ubisoft объявила, что те, кто оформил предзаказ на Assassin’s Creed Shadows, не получат обещанный трёхдневный ранний доступ к игре. Изначально компания планировала предоставить эту возможность преданным поклонникам серии, но в итоге отменила это решение. Теперь релиз игры состоится для всех одновременно — 14 февраля 2025 года.

Эта новость вызвала волну недовольства среди игроков, которые ожидали получить эксклюзивный доступ к игре раньше основной массы геймеров. Многие фанаты выражают своё разочарование в социальных сетях и на форумах, обвиняя Ubisoft в нарушении обещаний и неуважении к сообществу.

Это далеко не первый случай, когда компания сталкивается с критикой со стороны игрового сообщества. Ubisoft уже неоднократно оказывалась в центре скандалов, связанных с политикой релизов и техническими проблемами в играх. Отмена раннего доступа для Assassin’s Creed Shadows лишь усиливает негативное восприятие компании среди её фанатов. Неизвестно, с чем связано такое решение, но Ubisoft уже перенесла релиз игры и, возможно, планирует доделывать ее до самого последнего момента, не давая поиграть даже тем, кто уже заплатил за игру.