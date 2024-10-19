Subnautica 2 предложит кооператив и долгий путь развития через ранний доступ

Разработчики Subnautica 2 сообщили, что игра будет находиться в раннем доступе от 2 до 3 лет. На старте игрокам предложат ограниченный набор контента, включая кооперативный режим, небольшую часть сюжета, несколько биомов, разнообразных существ и предметы для крафта. В течение периода раннего доступа игра будет активно развиваться, добавляя новые биомы, сюжетные линии, больше существ и расширенные механики крафтинга.

Первая часть Subnautica, вышедшая в ранний доступ в 2014 году, оставалась там более 4 лет, до полноценного релиза в 2018 году. Проект получил высокие оценки за свою атмосферу, геймплей и уникальный мир подводных исследований, став культовой игрой для любителей жанра выживания. Игроки надеются, что Subnautica 2 сможет повторить успех оригинала, предлагая ещё более захватывающий и разнообразный опыт.

В отличие от первой части, которая сосредоточилась на одиночной игре, в Subnautica 2 будет кооператив, что добавляет новый уровень взаимодействия между игроками и разнообразие в прохождении.

С большим акцентом на кооператив и обещаниями регулярных обновлений, Subnautica 2 планирует длительное присутствие в раннем доступе, чтобы игроки могли наслаждаться новыми элементами по мере их добавления.