Инди-игры в Steam догнали ААА-тайтлы

Впервые за всю историю в Steam доходы от инди-игр практически сравнялись с выручкой крупных ААА-проектов. По данным аналитического агентства VG Insights, с 2018 года доля инди-игр в общей выручке значительно выросла, удвоив свою долю за последние шесть лет.

За период с 1 января по 30 сентября 2024 года продажи инди-игр принесли разработчикам внушительные 4 миллиарда долларов, что составляет 48% от всех доходов на платформе. Важно отметить, что эта статистика учитывает только продажи самих игр, без данных о внутриигровых покупках.

Среди самых успешных инди-релизов этого года оказались такие проекты, как Black Myth: Wukong и Palworld, которые заняли лидирующие позиции по выручке. Также в топ-5 вошли Manor Lords, Enshrouded и Content Warning.

Однако аналитики VG Insights отмечают, что определить, что такое «инди-игра», становится всё труднее. Качество инди-проектов порой не уступает, а иногда и превосходит крупные ААА-тайтлы. Например, Dave the Diver, хотя и разработан небольшой командой, принадлежит крупной компании Nexon.

Особенно интересен случай с Black Myth: Wukong. Несмотря на то что игру относят к инди-сегменту, её бюджет и масштаб вызвали много вопросов среди геймеров и экспертов. Сложно назвать проект с таким уровнем финансирования типичной инди-игрой, что ещё раз подчёркивает размытость границ между инди и ААА-играми в современном мире.