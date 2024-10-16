Cтудия продолжает успешную серию экшен-приключений

Студия Sony Santa Monica, известная в последнее время благодаря успешной серии God of War, приступила к разработке новой сюжетной экшен-приключенческой игры. Это стало известно из опубликованной вакансии, где говорится о поиске специалиста для исследования отзывов и реакций тестеров. В требованиях упоминается, что кандидату желательно иметь опыт работы с сюжетными играми в жанре экшен-приключений.

Любопытно, что в аналогичных вакансиях для работы над God of War игры этой серии описываются как экшен-РПГ. Однако в данном случае прямого упоминания франшизы нет, что оставляет простор для предположений. Тем не менее, работа студии ведется сразу над двумя проектами: первый из них — новый проект под руководством Кори Барлога, который, по слухам, будет в космическом сеттинге, а второй, как считается, связан с продолжением God of War.

Последние две части God of War стали огромными коммерческими успехами, получив не только широкое признание критиков, но и завоевав многомиллионную базу поклонников. Игры стали одними из самых популярных в своем жанре. Продолжение работы над серией, а также новый проект от Sony Santa Monica обещают сохранить высокий уровень качества, который фанаты уже привыкли ожидать от студии.