Фильм по Until Dawn выходит в апреле 2025: возможно, нас ждет и продолжение игры

Фанаты игры Until Dawn могут начинать отсчитывать дни до выхода ее экранизации. Фильм по мотивам популярного хоррора, завоевавшего сердца игроков в 2015 году, выйдет 25 апреля 2025 года. Это событие обещает вернуть нас в мир напряженных выборов и ужасающих последствий, ставших визитной карточкой оригинальной игры.

Пока детали сюжета остаются в секрете, но ожидания высоки, ведь Until Dawn в своё время предложила захватывающий опыт, объединяющий элементы кино и интерактивного развлечения. В центре истории — группа молодых людей, оказавшихся на уединённой горной хижине, где их решения определяют, кто из них выживет.

Интересно, что на фоне ожидания фильма появились слухи о возможном анонсе продолжения игры. Оригинальный Until Dawn, который недавно получил ремейк на Unreal Engine 5, получил сцену после титров, которой не было в оригинале, намекающей на продолжение. Современная графика дала игре вторую жизнь, а проект вновь привлек внимание как старых фанатов, так и новых игроков.

Скорее всего, фильм вдохнет новую жизнь в бренд, и если слухи о сиквеле подтвердятся, это станет отличной новостью для всех, кто ждет продолжения истории.