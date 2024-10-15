Очередное обновление Windows 11 ломает системы с твердотельными накопителями WD

Последнее обновление Windows 11 (24H2) снова вызвало множество проблем у пользователей. На этот раз жертвой стали владельцы твердотельных накопителей WD Black SN770 и WD Blue SN580, которые не имеют DRAM-кэша и работают с использованием технологии HMB (Host Memory Buffer). После установки обновления многие начали сталкиваться с печально известными синими экранами смерти.

Проблема кроется в том, что Windows 11 выделяет для таких накопителей 64 МБ оперативной памяти, но в новой версии 24H2 это значение увеличилось до 200 МБ, что и приводит к сбоям. Несмотря на серьёзные последствия для пользователей, ни Microsoft, ни WD пока не предложили официального решения. Однако временный выход всё же существует — можно вручную изменить параметры реестра, чтобы стабилизировать систему.

Что потребуется для фикса:



– Открыть редактор реестра командой regedit

– Пройти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort

– Щёлкнуть правой кнопкой по HMBAllocationPolicy и установить значение 2

– Если HMBAllocationPolicy не существует, надо создать его вручную: Создать > Параметр DWORD (32 бита)

Всего возможных значений четыре: 0 — HMB отключён, 1 – 8 МБ, 2 – 64 МБ, 3 — размер буфера контролируется прошивкой

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда обновления Windows 11 приносят больше проблем, чем улучшений. В прошлом подобные обновления приводили к сбоям в работе программ и системных компонентов, что вызывает недовольство у пользователей.

С каждым новым патчем возникает ощущение, что вместо улучшения производительности и стабильности системы, обновления ломают работу оборудования. Windows 11 уже не раз сталкивалась с критикой из-за «кривых» обновлений, что вызывает сомнения в их надёжности.