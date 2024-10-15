Warner Bros. пытается сократить убытки

Warner Bros. приняла решение выпустить сиквел «Джокера» на стриминговые платформы 29 октября, всего через 25 дней после его выхода в кинотеатрах. Это решение связано с неудачными кассовыми сборами фильма, который, по данным аналитиков Variety, может принести студии убытки в размере от $150 до $200 миллионов.

Фильм, который оказался мюзиклом, вызвал неоднозначные реакции у зрителей и критиков. Пол Шредер, сценарист таких культовых картин, как «Таксист» и «Бешеный бык», подверг сиквел резкой критике: «Это очень плохой мюзикл. Я выдержал 10-15 минут, затем ушёл, вернулся, посмотрел ещё немного, и этого было достаточно. Мне не нравятся ни актёры, ни персонажи, которых они создали».

Многим зрителям также не пришелся по вкусу резкий отход фильма от стиля первой части. Продолжение же сильно контрастирует с тем, за что была высоко оценена первая картина. Помимо этого, концовка, в которой убивают главного героя, вызвала недовольство у зрителей, так как она не оправдала ожиданий многих поклонников франшизы.

В попытке минимизировать убытки, Warner Bros. планирует получить дополнительную прибыль от цифрового проката, где зрители смогут посмотреть фильм за отдельную плату.