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Amogus54
Издание PC Gamer представило свой Топ-100 лучших игр для ПК на 2024 год
Baldur's Gate 3 и Elden Ring возглавляют рейтинг PC Gamer 2024

PC Gamer, одно из самых влиятельных изданий, посвященных игровой индустрии на ПК, обновило свой ежегодный список Топ-100 игр для ПК. В этом году в рейтинге оказались как признанная классика, так и свежие хиты. В числе лидеров — такие игры, как Baldur's Gate 3, Disco Elysium, Elden Ring, и многие другие.

Список формировался на основе мнений более 30 редакторов и авторов издания. Каждый участник голосования оценивал игры по ряду критериев, среди которых качество, важность, актуальность и играбельность. Такой подход позволил создать список игр, которые должны быть в коллекции каждого ПК-геймера.

Помимо культовых проектов вроде Half-Life 2, The Witcher 3 и Minecraft, рейтинг включил недавние новинки, такие как Alan Wake 2 и Hades, которые также заслужили место среди лучших. Игры оценивались не только за их влияние на индустрию, но и за активность сообществ, которые продолжают поддерживать и развивать эти проекты с помощью модов и пользовательского контента.

Фанаты компьютерных игр, несомненно, ждут от PC Gamer новых рекомендаций и обсуждений, ведь издание на протяжении многих лет остаётся авторитетом в мире ПК-гейминга, анализируя и отбирая только лучшие проекты.

#новости игр #новости игровой индустрии #топ игр #pc gamer #топ 100 игр #топ 100 игр 2024
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