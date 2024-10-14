PS5 Pro стала хитом продаж в США и Европе

Предзаказы на обновлённую версию PlayStation 5 Pro начались на Amazon на прошлой неделе и уже показали впечатляющие результаты. Консоль моментально стала лидером продаж в ряде стран, таких как США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Франция и Испания. Цена на PS5 Pro составляет $699,99 в США и £699,99 в Великобритании.

Несмотря на высокую стоимость, спрос на PS5 Pro подтверждает её популярность среди геймеров. Новая консоль предлагает улучшенную производительность и графику, что привлекает как фанатов Sony, так и тех, кто ждёт лучшего игрового опыта на консолях.

PS5 Pro позиционируется как самая мощная консоль на рынке, способная предложить производительность, сравнимую с высококлассными игровыми ПК. Однако за ту же цену в $699,99 можно собрать персональный компьютер, который обеспечит аналогичный или даже более гибкий игровой опыт. Тем не менее, многие выбирают консоль за её простоту использования, эксклюзивные игры и удобство подключения к телевизору, что делает её привлекательной для массового пользователя