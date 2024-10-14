Хейден Панеттьери и Питер Стормаре намекают на разработку Until Dawn 2

Недавно актриса Хейден Панеттьери, известная по роли Сэм Гиддингс в оригинальной Until Dawn, дала интервью, в котором затронула судьбу игры. По её словам, игра продолжает вызывать интерес у игроков спустя годы после выхода. Панеттьери отметила:

"Until Dawn уже долго живет своей жизнью. Я думаю, она многим полюбилась. И тот факт, что авторы игры двигаются вперёд с проектом, показывает, что у людей есть спрос на это."

К тому же, Питер Стормаре, сыгравший Доктора Хилла, подогрел слухи о возможном продолжении игры. Он поделился изображением фан-страницы в своих соцсетях, где намекалось на разработку Until Dawn 2.

Until Dawn — это интерактивный хоррор, завоевавший популярность благодаря своим сюжетным развилкам и уникальной атмосфере. Игра впервые увидела свет в 2015 году, предлагая игрокам возможность повлиять на исход истории, где группа подростков пытается выжить в горах. Недавно был выпущен ремейк игры с обновлённой графикой, но, несмотря на визуальные улучшения, продажи оказались ниже ожиданий.