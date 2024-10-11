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Amogus54
Ремейк Splinter Cell всё ещё в разработке, релиз ожидается в 2026 году
Ubisoft не отказалась от ремейка Splinter Cell

Поклонники Splinter Cell уже долгое время ждут возвращения культовой серии. Последняя новая игра вышла почти десять лет назад, а слухи о ремейке появились в 2021 году, когда Ubisoft официально подтвердила разработку обновлённой версии. Однако с тех пор компания не показала трейлеров и не делилась новыми деталями о проекте, что вызвало сомнения среди фанатов о его будущем.

Тем не менее, по информации, опубликованной изданием Insider Gaming, которым управляет известный инсайдер Том Хендерсон, ремейк Splinter Cell всё ещё находится в разработке. Проект создаётся на движке Snowdrop и носит рабочее название North. Предполагается, что релиз игры может состояться не раньше 2026 года.

Однако будущее Ubisoft и её проектов, в том числе ремейка Splinter Cell, остаётся под вопросом. В последнее время ходят слухи о возможной продаже компании китайскому гиганту Tencent. В связи с этим возникают опасения, что многие проекты могут быть либо пересмотрены, либо даже отменены в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Это заставляет фанатов сомневаться в том, что ремейк действительно увидит свет в 2026 году.

Поклонники франшизы надеются, что несмотря на возможные перемены, Ubisoft удастся выпустить качественный ремейк, который вернёт легендарного Сэма Фишера на экраны игроков с обновлённой графикой и классической атмосферой.

#ubisoft #новости игр #новости игровой индустрии #splinter cell #splinter cell remake
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PanzerK
12:10
Это мой блог сынок, вот "прилипла" видеокарта, я её протестировал - занёс результаты в табличку, сфотографировал - отправил на сайт бесплатных объявлений. Как появилось время - написал про неё статью....
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
VAKT
12:10
а ты сам читать умеешь ? Ещё раз: среди заявленных на чемпионат команд было проведено голосование по видеокарте - большинство выбрало ати x1600. Голосование было публичное.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
PanzerK
12:08
Да да... конечно же голосование ноунемов перевешивает чемоданы с баблом от вендоров... верим верим... 90% голосов при 90% явке... классика )))
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
VAKT
12:06
это не топ - это видюхи из финалов официальных конфигов WGC, при чём x1600 была выбрана голосованием среди команд - это точно помню
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
VAKT
12:05
писать статью ради статьи - это признак неуёмного желания заработать бабло на оверах, глупо, тут вы не заработаете, зато обсирать вас будет каждый второй. Жду сравнения мотоблока и волги или ещё чего-...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
AlexeyG
12:03
12гб на 5070 разочарование. Могли бы выпустить оптимальную карту цена-память-производительность. Это они и 5060 выпустят опять с 8гб? Опять на теже грабли.
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PanzerK
12:02
А вы статью точно читали? Или у современной молодёжи этот навык атрофировался окончательно?
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
PanzerK
12:02
Ну и ваш этот топ какой то заведомо дегенеративный, учитывая что GF2 эт карты 2000 года, а в 2001 уже вышел легендарный GeForce 3, что касается 2003 года где написано FX5600 - это вообще надо быть пол...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
VAKT
12:00
Я к тому, что сравнение 6600gt и x1050 просто глупое, это карты из разных ценовых диапазонов и x1050 никогда не заявлялась как игровая - это самое дно, даже x1300 была не игровая.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Китя
11:58
В общем понятно твой бук порет 4090.
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
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