Ubisoft не отказалась от ремейка Splinter Cell

Поклонники Splinter Cell уже долгое время ждут возвращения культовой серии. Последняя новая игра вышла почти десять лет назад, а слухи о ремейке появились в 2021 году, когда Ubisoft официально подтвердила разработку обновлённой версии. Однако с тех пор компания не показала трейлеров и не делилась новыми деталями о проекте, что вызвало сомнения среди фанатов о его будущем.

Тем не менее, по информации, опубликованной изданием Insider Gaming, которым управляет известный инсайдер Том Хендерсон, ремейк Splinter Cell всё ещё находится в разработке. Проект создаётся на движке Snowdrop и носит рабочее название North. Предполагается, что релиз игры может состояться не раньше 2026 года.

Однако будущее Ubisoft и её проектов, в том числе ремейка Splinter Cell, остаётся под вопросом. В последнее время ходят слухи о возможной продаже компании китайскому гиганту Tencent. В связи с этим возникают опасения, что многие проекты могут быть либо пересмотрены, либо даже отменены в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Это заставляет фанатов сомневаться в том, что ремейк действительно увидит свет в 2026 году.

Поклонники франшизы надеются, что несмотря на возможные перемены, Ubisoft удастся выпустить качественный ремейк, который вернёт легендарного Сэма Фишера на экраны игроков с обновлённой графикой и классической атмосферой.