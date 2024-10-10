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Amogus54
Внедрение повестки в CDPR стало причиной ухода опытных разработчиков
CD Projekt RED теряет ключевых разработчиков из-за внутренних разногласий

Согласно инсайдеру Endymion, в студии CD Projekt RED происходят серьёзные внутренние изменения, вызванные внедрением идеологической повестки, направленной на продвижение принципов разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Это привело к оттоку значимых кадров, включая геймдиректора культовой игры The Witcher 3, а также ряда других старших разработчиков и ведущих специалистов.

Также сообщается, что одной из возможных причин этих перемен может быть переход студии с собственного движка RED на Unreal Engine. Новые сотрудники и привлечённые аутсорсинговые команды не имеют достаточного опыта работы с Unreal Engine 5, что, вероятно, послужило дополнительным фактором для принятия такого решения.

Тем временем многие игроки выражают усталость от навязывания идеологических тем в современных играх. Внедрение повестки в сюжеты и персонажей зачастую воспринимается как неуместное, отводя внимание от самой игры и её ключевых элементов. Подобные изменения в крупных студиях вызывают споры и разногласия как среди разработчиков, так и в игровом сообществе.

#новости игр #новости игровой индустрии #cd project red #cyberpunk #cdpr #cd project #cdprojectred #witcher 4
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