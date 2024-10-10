Создатели Black Myth: Wukong сократили расходы до 43 миллионов долларов, используя льготы и эффективное управление

Разработка игры Black Myth: Wukong обошлась студии всего в 43 миллиона долларов, что значительно меньше бюджета большинства крупных AAA-проектов. Этот результат был достигнут благодаря грамотному управлению ресурсами и использованию государственных льгот, предоставленных китайским правительством. Такие меры позволили разработчикам избежать излишних затрат и эффективно распределить финансирование.

Даже с учетом расходов на маркетинг общая сумма составила 70 миллионов долларов, что всё равно значительно ниже бюджетов западных проектов, которые могут превышать сотни миллионов долларов. Сейчас команда сосредоточена на создании сюжетного дополнения, которое станет продолжением успеха игры.

Отметим, что китайские разработчики всё чаще показывают высокий уровень мастерства в создании видеоигр, способных конкурировать с западными тайтлами. Black Myth: Wukong — яркий пример того, как сравнительно небольшие инвестиции могут привести к созданию игры уровня современных ААА-проектов. При этом цена разработки игры остаётся значительно ниже, чем у аналогичных проектов из США или Европы.