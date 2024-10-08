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Amogus54
Capcom выразила удивление и восхищение техническими возможностями новой PS5 Pro
Capcom в восторге от PS5 Pro: консоль открывает возможности для лучшей графики

Capcom выразила своё восхищение возможностями новой PS5 Pro, заявив, что консоль открывает для них двери к ещё более высоким стандартам в графике. Продюсер Monster Hunter Wilds, Рёдзо Цудзимото, отметил, что обновлённая версия PlayStation 5 предоставляет впечатляющие возможности для повышения детализации игровых миров. Особенно разработчики хвалят графический процессор, который стал работать на 45% быстрее по сравнению с оригинальной PS5, что позволит достичь совершенно нового уровня визуального качества в играх.

Несмотря на похвалы со стороны разработчиков, Sony вызывает недоумение у пользователей своей политикой продаж: дисковод и подставка для PS5 Pro предлагаются как отдельные аксессуары. Такое решение уже вызвало волну критики, так как многие считают, что данные компоненты должны быть включены в комплект консоли по умолчанию.

Тем временем, дисководы для PS5 и PS Portal входят в список лидеров продаж в Великобритании. Дисковод поднялся на 21-е место среди аксессуаров по количеству проданных единиц и на 8-е место по прибыли. PS Portal также занял 8-е место по количеству продаж, а наиболее популярным контроллером сентября стал DualSense в цвете Midnight Black.


#sony #playstation 5 #capcom #новости игр #новости игровой индустрии #ps5 #playstation 5 pro #ps5 pro
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