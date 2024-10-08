Анонс состоялся в честь 10 юбилея оригинальной игры

Creative Assembly официально подтвердила, что сиквел культовой игры Alien: Isolation находится в разработке. Руководителем проекта вновь стал Аль Хоуп, который отвечал за оригинальную часть. Подробности о новой игре пока держатся в тайне, но фанаты уже с нетерпением ждут возвращения в жуткий мир "Чужого".

Первая часть, вышедшая в 2014 году, завоевала множество положительных отзывов благодаря своей напряжённой атмосфере, уникальному подходу к взаимодействию с Ксеноморфом и выдающемуся дизайну уровней. Alien: Isolation до сих пор помнят как одну из лучших игр в жанре survival horror.

Этим летом появились слухи на Reddit от инсайдера по имени Arrick, утверждающего, что анонс сиквела состоится либо на десятилетие первой части в октябре, либо на одном из крупных мероприятий. Информация, полученная от бывших сотрудников Creative Assembly, также содержала интересные детали: помимо Alien Isolation 2, планируется ремастер оригинальной игры с улучшенной графикой. Ожидается, что ремастер станет подготовкой для игроков перед выходом сиквела, и, согласно слухам, Alien: Blackout, мобильный спин-офф, больше не будет считаться частью канона.

Анонс действительно состоялся в честь 10-летия первой части, и хотя игра находится на ранней стадии разработки, фанаты уже могут радоваться возвращению в мир "Чужого".