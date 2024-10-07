Большие перемены и переход на Unreal Engine 5

Серия Halo готовится к значительным изменениям, которые затронут как студию-разработчика, так и будущие игры. Студия 343 Industries теперь получила новое название — Halo Studios, что подчёркивает её полную сосредоточенность на развитии франшизы.

Одним из ключевых изменений стало решение отказаться от использования собственного движка Slipspace и перейти на Unreal Engine 5. Такой шаг продиктован желанием студии сэкономить время и ресурсы, избежав необходимости создания собственных технологий, уже доступных в движке Epic Games, таких как Lumen и Nanite. Эти инструменты помогут разработчикам достичь более высокой реалистичности и производительности в будущих проектах.

Также студия готовит тематическое обновление для Master Chief Collection в честь десятилетия этого сборника, а в разработке уже находятся несколько новых игр по вселенной Halo, хотя они не выйдут в ближайшее время. Недавнее технодемо на Unreal Engine 5 позволило взглянуть на возможное будущее графики серии, и поклонники ожидают дальнейших анонсов.

Halo — это культовая франшиза, которая завоевала сердца миллионов игроков по всему миру благодаря своей уникальной вселенной и интересному геймплею.