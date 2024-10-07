Фанаты рады, что разработчики сделали такую деталь

Фанаты ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team обнаружили необычную пасхалку, связанную с мемом о печально известной табличке "Silent Hill Ranch", выполненной шрифтом Comic Sans. Эта вывеска стала популярной после появления в HD-переиздании оригинальной игры, где выбор шрифта вызвал множество шуток и стал символом безвкусицы. Однако, в ремейке 2023 года от Bloober Team шрифт на табличке был заменён, что разочаровало некоторых поклонников.

Тем не менее, разработчики оставили оригинальную табличку с Comic Sans в игре, спрятав её внутри самого ранчо. Увидеть её можно лишь с помощью бага, позволяющего заглянуть за текстуры.

Ремейк Silent Hill 2, созданный студией Bloober Team, получил положительные отзывы как от критиков, так и от фанатов. Разработчики постарались сохранить атмосферу оригинала, добавив современные графические улучшения и обновлённые механики. Игра выйдет 8 октября для тех, кто не купил полное издание с ранним доступом.