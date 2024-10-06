Ubisoft решила вернуть ряд своих проектов в Steam

Компания Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed: Mirage станет доступен в Steam в ближайшие недели. Это шаг, который многие поклонники серии давно ждали, особенно на фоне недавних изменений в стратегии компании. Ubisoft, столкнувшись с трудностями и падением стоимости акций, всё чаще возвращается к платформе Steam, чтобы восстановить доверие игроков и расширить доступ к своим играм.

Assassin's Creed: Mirage — это последняя часть знаменитой серии, которая возвращается к своим истокам, предлагая геймерам более компактный мир, ориентированный на стелс и исследования. Действие игры разворачивается в 9 веке в Багдаде, и главный герой, Басим, по сюжету погружается в мир скрытых убийц, что делает игру классической по духу, но с новыми механиками и улучшенной графикой. Игрокам предстоит вновь погружаться в интригующую историю и знакомиться с городом, который буквально дышит историей.

На фоне финансовых неудач, таких как провал Skull & Bones и неоднозначные отзывы о новых играх серии, Ubisoft решила вернуть ряд своих проектов в Steam. Этот шаг может помочь компании вернуть доверие игроков и поправить своё положение на рынке.