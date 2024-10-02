Хидео Кодзима решил порадовать игроков новыми деталями Death Stranding 2

Хидео Кодзима, знаменитый геймдизайнер, порадовал поклонников своим последним анонсом: на своей странице он представил черновой вариант главного меню долгожданной Death Stranding 2. В новом сиквеле изображены знакомые персонажи — Сэм Бриджес и младенец Лу, что сразу погружает фанатов в атмосферу первой части.

Несмотря на то, что финальная версия начального экрана может измениться к моменту релиза, одна из представленных особенностей уже привлекла внимание игроков — возможность пересмотреть ключевые события первой части Death Stranding. Это станет отличной функцией для тех, кто не знаком с оригинальной игрой, или для фанатов, которые хотят освежить память перед погружением в новый сюжет.



Ожидается, что релиз Death Stranding 2 состоится в 2025 году эксклюзивно для PlayStation 5. Первая часть игры стала настоящим хитом и получила признание как критиков, так и игроков за уникальный геймплей и проработанный сюжет. Поэтому ожидания от сиквела находятся на пике, и каждая новая информация о проекте вызывает бурное обсуждение в игровом сообществе.

Кодзима также намекнул, что разработка проекта идет по плану, хотя деталей о геймплейных изменениях пока немного.