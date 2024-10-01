Фрэнсис Кополла не смог заинтересовать публику

Научно-фантастическая драма «Мегалополис» от культового режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, известного по таким шедеврам, как «Крёстный отец» и «Апокалипсис сегодня», стартовала в прокате с катастрофическими показателями. В первый уикенд в США фильм собрал всего 4 миллиона долларов, что при бюджете в 120 миллионов выглядит полным провалом. Картина получила лишь средние оценки на IMDb — 5,4 балла из 10.

Коппола, вложивший собственные средства в производство, после того как продал часть своего винного бизнеса, надеялся на успех. Однако, несмотря на масштабность проекта, сюжет фильма, в котором молодой архитектор пытается заново отстроить Нью-Йорк после катаклизма, не смог захватить аудиторию так, как это делали его предыдущие работы.

На фоне таких слабых сборов встает вопрос: потерял ли Фрэнсис Коппола свою магию или зритель просто изменил свои предпочтения? Ведь на протяжении десятилетий его имя ассоциировалось с великими кинематографическими моментами. К сожалению, его новый фильм не смог заинтересовать публику так, как это удавалось ему в прошлом.

Подобный провал ставит под сомнение способность даже великих режиссёров старой школы удерживать внимание зрителей, которые в последнее время больше тяготеют к блокбастерам и франшизам.