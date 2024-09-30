Epic Games снова в центре антимонопольного скандала: обвинения в сговоре против Google и Samsung

Epic Games продолжает активную борьбу за расширение своих позиций на рынке, вновь оказываясь в центре внимания с обвинениями против Google и Samsung. Компания утверждает, что эти два гиганта вступили в сговор для защиты Google Play от конкуренции, ограничивая возможности пользователей устанавливать приложения из сторонних источников.

Epic заявляет, что функция безопасности Samsung под названием Auto Blocker препятствует загрузке приложений не только из Play Store, но и из других магазинов. Это, по их словам, нарушает антимонопольное законодательство, сужая выбор пользователей и мешая развитию конкурентных условий, что могло бы снизить стоимость приложений.

«Google вводит пользователей в заблуждение, заставляя их верить, что установка приложений из неизвестных источников небезопасна, тогда как в действительности это попытка защитить собственный рынок», — заявил Тим Суини, генеральный директор Epic Games.

Samsung в свою очередь отрицает обвинения и заявляет, что их функции безопасности, включая Auto Blocker, направлены исключительно на защиту конфиденциальности и безопасности пользователей, а те могут отключить эту функцию в любой момент. Однако, по мнению Epic, внедрение этой функции связано с решением суда США, вынесенным в декабре 2023 года в пользу Epic Games.

Несмотря на частые конфликты, Epic Games Store доказывает свою состоятельность как альтернативная платформа для покупки и скачивания игр. В отличие от монополистов, магазин Epic предоставляет разработчикам больше свободы в размещении контента и меньшую комиссию, что делает его привлекательным для разработчиков и игроков.