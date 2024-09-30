Джейсон Шрайер вновь делится инсайдами

Sony приняла решение закрыть большинство своих проектов по разработке игр-сервисов. В какой-то момент практически каждая студия PlayStation занималась созданием подобных игр, однако большинство из них было отменено. По словам инсайдера Джейсона Шрайера, лишь несколько игр-сервисов выжили в этом процессе. Среди уцелевших — Horizon Online, над которой сейчас активно трудится команда Guerrilla Games. Разработку проекта возглавили авторы популярного шутера Rainbow Six Siege, и ожидается, что игра выйдет раньше третьей части Horizon.

Современная игровая индустрия сталкивается с рядом вызовов. Одной из ключевых проблем стала стагнация на рынке: новые проекты не привлекают внимание молодой аудитории. Игроки, особенно дети и подростки, по-прежнему отдают предпочтение таким популярным играм, как Fortnite и Roblox, доступным на мобильных устройствах. Издатели не успевают адаптироваться к стремительно меняющимся трендам, что связано с долгими циклами разработки. Это также затрудняет создание новых хитов, которые могли бы конкурировать с уже существующими лидерами рынка.

Важным моментом для индустрии станет релиз GTA 6, который, по мнению аналитиков, может повлиять на даты выхода других игр. В 2025 году многие издатели не станут объявлять точные сроки выхода своих проектов до тех пор, пока не станет известна дата релиза долгожданной новой части серии Grand Theft Auto.

Стоит отметить, что провал проекта Concord, который был разработан как игра-сервис, вынудил Sony пересмотреть свою стратегию. Компания поняла, что не все студии PlayStation могут успешно работать в этом жанре. Эти выводы привели к сокращению числа таких проектов, так как Sony теперь намерена сосредоточиться на проверенных форматах и создании качественного одиночного контента, который всегда пользовался успехом среди их фанатов.