За последние 20 лет доля Nvidia на рынке видеокарт ни разу не была так высока

Исследование портала 3DCenter показало, что NVIDIA остаётся лидером на рынке дискретных видеокарт с начала 2000-х годов и по сей день. С момента выпуска серии GeForce FX и до актуальной линейки GeForce RTX 40, зелёная компания ни разу не уступила первенство. В начале пути конкуренция между производителями была более ощутимой, особенно после того как AMD представила серию Radeon X100, которая смогла сократить разрыв в доле рынка благодаря технологиям HDR-рендеринга и поддержке CrossFire. Однако с тех пор никто не смог свергнуть NVIDIA с её позиций.

Интересно, что несмотря на то, что игровая индустрия больше не является для NVIDIA основным приоритетом — в фокусе компании сейчас нейросети и корпоративные решения — её видеокарты продолжают доминировать в игровой сфере. На сегодняшний день доля компании на рынке дискретных графических карт достигла исторически высокого уровня, и, как видно из графика, представленного 3DCenter, никто не в состоянии приблизиться к их успехам за последние 20 лет.

Такое доминирование вызывает беспокойство, ведь монополия редко приносит пользу рынку. Отсутствие серьёзной конкуренции ограничивает выбор пользователей и снижает стимулы для инноваций, что может замедлить технологический прогресс. Кроме того, компании с монопольным положением могут диктовать более высокие цены, что негативно сказывается на конечных потребителях.



