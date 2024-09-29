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Amogus54
NVIDIA остаётся лидером на рынке дискретных видеокарт
За последние 20 лет доля Nvidia на рынке видеокарт ни разу не была так высока

Исследование портала 3DCenter показало, что NVIDIA остаётся лидером на рынке дискретных видеокарт с начала 2000-х годов и по сей день. С момента выпуска серии GeForce FX и до актуальной линейки GeForce RTX 40, зелёная компания ни разу не уступила первенство. В начале пути конкуренция между производителями была более ощутимой, особенно после того как AMD представила серию Radeon X100, которая смогла сократить разрыв в доле рынка благодаря технологиям HDR-рендеринга и поддержке CrossFire. Однако с тех пор никто не смог свергнуть NVIDIA с её позиций.

Интересно, что несмотря на то, что игровая индустрия больше не является для NVIDIA основным приоритетом — в фокусе компании сейчас нейросети и корпоративные решения — её видеокарты продолжают доминировать в игровой сфере. На сегодняшний день доля компании на рынке дискретных графических карт достигла исторически высокого уровня, и, как видно из графика, представленного 3DCenter, никто не в состоянии приблизиться к их успехам за последние 20 лет.

Такое доминирование вызывает беспокойство, ведь монополия редко приносит пользу рынку. Отсутствие серьёзной конкуренции ограничивает выбор пользователей и снижает стимулы для инноваций, что может замедлить технологический прогресс. Кроме того, компании с монопольным положением могут диктовать более высокие цены, что негативно сказывается на конечных потребителях.


#amd #nvidia #видеокарты #geforce #radeon #rtx #amd radeon #новости игр #новости игровой индустрии
Источник: 3dcenter.org
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