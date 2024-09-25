А именно, разработчики начинают обращаться к создателям чит меню

Rockstar Games, спустя годы после запуска GTA Online на ПК, наконец активно начала бороться с читерами. Недавно разработчики внедрили защиту BattlEye, которая оказалась неэффективной в ряде других игр, и, по всей видимости, они решили пойти дальше. За последние 48 часов студия предприняла два решительных шага. Во-первых, Rockstar начала угрожать создателям чит-меню нарушением авторских прав, а во-вторых, выпустила обновление для игры, которое блокирует лазейки, связанные со сменой хоста сессии — популярный метод, который активно использовался читерами.

Эти шаги вызвали смешанные реакции среди игроков, ведь бороться с читерством компания начала лишь под конец жизненного цикла GTA V, в преддверии выхода GTA VI. Многие фанаты отмечают, что такие меры могли быть внедрены гораздо раньше, что помогло бы сохранить интерес многих к игре.

Rockstar Games долгое время не уделяла должного внимания этой проблеме, что вызывало недовольство среди сообщества, особенно с учётом того, что GTA Online остаётся одной из самых популярных многопользовательских игр. Тем не менее, сейчас разработчики явно настроены на серьезные изменения, хотя судьба этих нововведений и их эффективность ещё предстоит оценить.