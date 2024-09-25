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Amogus54
Хакеры атаковали серверы Rockstar: пользователи не могли подключиться к онлайн-режимам
Серверы Rockstar подверглись DDoS-атаке

21 сентября серверы Rockstar подверглись серьёзной DDoS-атаке, в результате чего игроки на всех платформах — как ПК, так и консолях — потеряли возможность подключиться к GTA Online и Red Dead Online.

Сообщается, что за атакой стоит группа фанатов, выступающая против нового античит-сервиса BattlEye, внедрённого для борьбы с читерами. Игроки предполагают, что подобные атаки могут повторяться, если разработчики не усилят защиту своих серверов.

Интересно, что атака направлена не только на ПК, где проблемы с читерами более распространены, но и на консоли, что вызывает вопросы о мотивах злоумышленников. Если бы это был протест против античита, логично было бы ожидать удар по ПК-версии. Это, возможно, указывает на более широкую недовольную аудиторию.

Несмотря на разработку GTA 6, студия Rockstar продолжает активно поддерживать и обновлять свои онлайн-игры. GTA Online  остаётся популярной среди игроков, и разработчики регулярно выпускают новые обновления, чтобы поддерживать интерес сообщества. Однако подобные атаки показывают, что усиление мер безопасности может стать приоритетной задачей для студии в ближайшем будущем.

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