Новые меры должны отпугнуть преступников

Мессенджер Telegram, ранее заявлявший о своей полной анонимности, теперь изменяет курс. В ответ на обоснованные юридические запросы от правоохранительных органов, платформа начнёт предоставлять IP-адреса и номера телефонов пользователей, которые нарушают правила сервиса. Эти меры должны помочь бороться с нелегальной деятельностью на платформе, включая продажу запрещённых товаров через публичные каналы и боты.

Как сообщил основатель Telegram Павел Дуров, платформа провела масштабную модернизацию своего поиска, сделав его более безопасным. За последние несколько недель специальная команда модераторов и искусственный интеллект удалили весь обнаруженный незаконный контент. В новой версии условий использования и политики конфиденциальности прописано, что Telegram будет сотрудничать с властями для предотвращения злоупотреблений со стороны преступников.

Ранее Telegram прославился своей политикой защиты данных и анонимности пользователей, что привлекло сотни миллионов пользователей по всему миру. Однако последние меры направлены на борьбу с нелегальной деятельностью и укрепление безопасности почти миллиарда пользователей.

Несмотря на это, Telegram продолжает оставаться одним из самых популярных мессенджеров благодаря своей гибкости, удобству и множеству функций, которые делают его уникальным среди конкурентов.